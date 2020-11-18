Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. На традиционной Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге из-за пандемии в этом году не будет катка и карусели, собирающих множество детей и взрослых. Открытие ярмарки запланировано на 19 декабря 2020 года, она будет работать до конца Рождественских праздников.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговля на Рождественской ярмарке 2019-2020 в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Как сообщили 18 ноября в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, несмотря на отмену аттракционов и катания на коньках, организаторы предложат интересные решения для праздничного оформлении Манежной площади и Малой Садовой улицы, на которых развернется Рождественская ярмарка. Она пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

«В этом году мы не ожидаем такого числа гостей как было раньше. Ярмарка 2020−2021 проводится, чтобы создать праздничное настроение, подарить радость. На ярмарке можно будет безопасно на открытом воздухе выбрать подарки и угощения — подготовиться к встрече Нового года в кругу родных и близких», — сказал вице-губернатор Елин.