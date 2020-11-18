Ярославль, 18 ноября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. С 9 по 15 ноября в Ярославской области заболеваемость ОРВИ превысила порог эпидемии. Об этом сообщает официальный сайт управления Роспотребнадзора по Ярославской области. Неделей ранее число заболевших было на уровне порога.

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«На территории Ярославской области регистрируется заболеваемость острыми респираторными инфекциями, обусловленными респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа не определялись. Заболеваемость респираторными инфекциями за истекшую неделю превышает эпидемический недельный порог за счет взрослого населения», — говорится в сообщении Ярославского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают жителям области о необходимости соблюдения мер профилактики в условиях пандемии коронавируса и подъёма заболеваемости ОРВИ.