Москва, 18 ноября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Политолог Анна Федорова, комментируя прошедшее в режиме видеоконференции совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства, выделила три ключевых по ее мнению момента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Первое — то, что связано со скоростью работы, реагирования на чрезвычайную ситуацию. В частности, медленное освоение в регионах выделенных федеральным центром средств приводит к тому, что люди, особенно те, кто лечатся на дому, чувствуют себя один на один с болезнью. Это, конечно, это ситуация недопустимая, тем более. что средства выделены. и непонятно, почему все так медленно происходит», — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Второе — медленное проведение тестов. Двое суток, которые уходят на тест, по мнению президента, это недопустимо медленно, потому что от скорости работы системы здравоохранения в текущий момент зависит то, насколько удастся снизить распространение вируса. Президент подчеркнул, что региональные власти получили достаточно широкие полномочия для работы на своих территориях. Например, каждое решение, касающееся конкретных ограничительных мер, принимается на месте, в зависимости от ситуации. И это тоже, конечно, возможность для губернаторов чутко, гибко реагировать на то, что происходит на местах, и принимать правильные решения. В этом смысле Москва никого за руку не водит, и не диктует списки конкретных мер», — подчеркнула эксперт.

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«Третье — очень больной и острый вопрос, который обсуждался не в первый раз. это все. что связано с помощью врачам. Потому что без врачей ни с чем справиться невозможно, и, конечно, необходимо думать о том, как помочь им в данной ситуации, важно, что сохраняются стимулирующие выплаты и для врачей, и для студентов медицинских вузов, которых сейчас привлекают к работе. Важно и в целом облегчение работы врачей — посидеть с их детьми, обеспечить их транспортом, все, что даст им возможность максимально сосредоточиться на работе. Мне кажется, что эту работу тоже обсудили достаточно комплексно», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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