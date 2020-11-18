Нижний Новгород, 18 ноября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Главное управление министерства внутренних дел по Нижегородской области проведет служебную проверку по озвученной в программе «Кстати» информации о роскошных особняках, которые могут принадлежать сотрудникам полиции города Кулебаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В ведомстве пообещали привлечь правоохранителей к ответственности, если будет доказана их вина.

Также руководство региональной полиции намерено дать принципиальную оценку действиям всех должностных лиц МО МВД России «Кулебакский», причастных к нарушениям законности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в программе «Кстати» вышел видеосюжет о расположенной в Кулебаках дорогостоящей усадьбе, которая, по словам местных жителей, принадлежит сотруднику нижегородской полиции. На ее территории расположены особняк стоимостью свыше 60 млн рублей, баня, терраса, подсобные помещения и пруд.