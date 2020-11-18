Москва, 19 ноября, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий перечень информации о кандидатах на стендах на избирательных участках и бюллетенях, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Поправками предлагается размещать на информационных стендах и в избирательных бюллетенях для голосования по одномандатному избирательному округу эмблемы политической партии, выдвинувшей кандидата или к которой принадлежит кандидат, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в ТГ-канале.

Предлагается это делать в случае, если эмблема была представлена политической партией в Центральную избирательную комиссию РФ.

Сейчас указывается партия, выдвинувшая кандидата.