Экс-советник Зеленского сообщил, куда ушли деньги из «антиковидного» фонда
Киев, 18 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Большую часть денег из украинского фонда по борьбе с пандемией потратили не на медицину. Об этом заявил бывший советник президента Украины Игорь Уманский.
По его словам, за 10 месяцев 2020 года из фонда было потрачено около 40 млрд гривен? или свыше $1,4 млрд. Большая часть этих денег ушла на направления, не связанные с медициной.
Он также рассказал о том, что до конца года Украина может не профинансировать государственные расходы на сумму около 100 млрд гривен, или более $3,5 млрд.
По его словам, дополнительная эмиссия денег грозит утратой стабильности финансово-экономической системы Украины.
Как ранее сообщила пресс-служба министерства финансов Украины, из почти 40 млрд гривен, взятых из фонда по борьбе с пандемией, на медицину было потрачено лишь 17%.