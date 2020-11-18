Салехард, 18 ноября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Ямальские волонтёры отрабатывают заявки земляков, которые находятся на самоизоляции, на квадроциклах и снегоходах. Об этом сообщает региональный штаб #МыВместе.

Оперативный штаб ЯНАО «Мы поедем, мы помчимся»: волонтёры Ямала в работе

Речь идёт об активистах села Новый порт, расположено на побережье Обской губы. По местным заледенелым и заснеженным путям автомобили не проходят. Традиционный транспорт — квадроциклы и снегоходы. Волонтёрами отрабатывается по 10 заявок в день.

Недавно ямальским добровольцам акции #МыВместе довелось доставлять продовольствие и лекарства в тундру. Это не первый и не последний их выезд в открытое бездорожье.

«Специфика волонтёрской деятельности в отдаленных районах необычная, по-своему сложная. В нашей команде пятнадцать добровольцев. Все на связи 24/7. Сейчас многие жители находятся на самоизоляции или на карантине, поэтому работы прибавилось», — пояснила муниципальный координатор акции #МыВместе и волонтёров-медиков в селе Новый Порт Елена Худи.