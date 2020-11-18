Ярославль, 18 ноября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов считает эффективной работу мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом он сказал во время встречи с лидерами фракций Ярославской областной думы 17 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Владимир Волков

Вопрос задал лидер коммунистов Александр Воробьев. Из глав местного самоуправления он упомянул Ярославский район, Переславль и Ярославль.

«Мэр города Ярославля. По оценке многих жителей — это самый слабый мэр, если образно сказать, корректно, который был в Ярославле за последнее десятилетие. Сегодня ставят вопрос об отставке. Вопрос к вам — спрос с тех, кто проваливает на важнейших участках работы на отдельных участках, он планируется?» — спросил председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

В ответе губернатор неожиданно вспомнил другого главу Ярославля — Евгения Урлашова, который отбывает наказание за взятку. Видимо, для сравнения с нынешними руководителями.

«Я бы не стал говорить, что они не справляются со своими обязанностями. Каждый из руководителей на данном посту несет ответственность перед людьми и перед руководством за ту работу, которую он исполняет. На сегодняшний момент всё, что касается мэра города Ярославля, я считаю, что он работу выполняет достаточно эффективно. Я вам скажу, что никто не вспоминает о том, что некоторые проблемы и в городе, и в регионе копились десятилетиями. Никто к ним не прикасался, считая, что они не решаемы. А когда вопросы сдвинулись с мертвой точки, это касается и строительства хирургического корпуса, строительства Добрынинского путепровода, начала работы по Карабулинской развязке, начинаются какие-то вопросы. До Владимира Михайловича Слепцов тоже неплохой мэр был, работал, трудился, сейчас нашёл себе место в Московской области. Про Урлашова не говорим, который сейчас отбывает наказание. Многое в городе поменялось в хорошую сторону», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее губернатор заявлял, что мэр Ярославля работает «на твёрдую четвёрку». Между тем недавно в муниципалитете Ярославля депутаты-коммунисты заговорили о возможной отставке мэра. Но, судя по заявлению губернатора, позиции Владимира Волкова по-прежнему крепки.