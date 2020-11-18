Архангельск, 18 ноября, 2020, 15:40 — ИА Регнум. В Архангельской области за сутки COVID-19 подтвердили у 334 человек. На лечении от коронавирусной инфекции находятся 9234 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тройка лидеров по суточному приросту выглядит так: Архангельск — 164 случая, Котласский район — 34, Северодвинск — 21.

За сутки из больниц региона были выписаны 154 ковидных пациента, всего в списке переболевших COVID-19 — 17 513 человек.