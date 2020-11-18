Москва, 18 ноября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня по делу о растрате 700 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет», — сказал ТАСС источник в силовых структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, аудитор Счётной палаты и бывший глава Ивановской области Михаил Мень подозревается в многомиллионном хищении бюджетных средств.

По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, хищение 700 млн рублей из бюджета Ивановской области было совершено в 2011 году должностными лицами правительства региона и бенефициарами группы компаний «Продо».

Совет Федерации дал согласие Краснову на задержание и предъявление обвинения в отношении Михаила Меня.

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