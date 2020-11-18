Грозный, 18 ноября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки выявлено еще 62 носителя коронавирусной инфекции. Это на три человека больше, чем днем ранее, сообщили 18 ноября в федеральном оперативном штабе. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло в регионе 3316 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Из них выздоровел 2251 пациент, в том числе 22 пациента за прошедший день. Не смогли справиться с болезнью 54 человека. Двое из них скончались в предыдущие сутки.

В настоящее время в Чечне находятся под наблюдением медиков на основании предписания управления Роспотребнадзора 2344 жителя, вернувшихся из неблагополучных стран, а также граждане, контактировавшие с заразившимися коронавирусной инфекцией.