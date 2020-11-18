Вашингтон, 18 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Эффективность вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской компанией Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech, составляет 95%, на что указывают результаты третей фазы испытаний препарата, сообщает 28 ноября со ссылкой на компанию CNN.

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К такому выводу в компании, которая ранее заявила о 90-процентной эффективности своего препарата, пришли проанализировав заражения 170 участников своих испытаний. В 162 случаях речь идёт о людях, которые получили плацебо вместо потенциальной вакцины, тогда как в остальных восьми случаях речь шла о заражении привитых новым препаратом.

«Эффективность была одинаковой для всех возрастных, расовых и этнических демографических групп. Наблюдаемая эффективность у взрослых старше 65 лет составила более 94%», — говорится в совместном заявлении компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

«В ходе исследования было зарегистрировано 10 тяжелых случаев COVID-19, девять из которых произошли в группе получивших плацебо, и один — в группе, вакцинированной BNT162b2», — добавили представители компании, имея в виду под BNT162b2 экспериментальное название вакцины.