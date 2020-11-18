Москва, 18 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Из-за проблемы распространения персональных данных гражданам России приходится заводить отдельные ящики электронной почты и номера телефонов. Об этом 18 ноября сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат, партнёр московского адвокатского бюро «Соколов, Трусов и Партнёры» Галина Иванова.

niekverlaan Мобильный телефон в руках

Эксперт прокомментировала внесённый в Государственную думу законопроект о праве требовать удаления опубликованных персональных данных, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца.

«В целом данный законопроект я воспринимаю положительно, считаю, что он действительно призван сдержать волну, которая расходится как круги по воде, стоит лишь только субъекту персональных данных, к примеру, указать где-то свой номер телефона, ведь сегодня проблема неконтролируемого распространения персональных данных граждан и их недобросовестного использования некоторыми операторами стоит довольно остро. Я лично знаю людей, которые завели себе отдельные номера телефонов и ящики электронной почты для совершения интернет-покупок, использования различных услуг и тому подобное, поскольку в дальнейшем они получают просто шквал абсолютно не представляющих никакого интереса рекламных звонков или электронной рассылки. И если бы это ограничивалось только рекламой, — неконтролируемое распространение персональных данных является очень благоприятной почвой для совершения различного рода мошеннических действий, случаи которых возросли в последнее время просто в сотни и тысячи раз», — сказала Иванова.

При этом адвокат напомнила, что уже действующий закон о защите персональных данных предусматривает возможность отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных. Также с 1 января 2016 года в России вступил в силу так называемый закон «о праве на забвение», согласно которого граждане вправе требовать от поисковых систем удаления ссылок на недостоверную или неактуальную информацию о себе.

«Однако данные механизмы не совсем понятны и прозрачны для простых обывателей и используются ими крайне редко, в связи с этим у меня возникает опасение, что и предложения, указанные в обсуждаемом законопроекте, останутся не более чем словами на бумаге и не найдут своего отражения в правоприменительной практике», — отметила эксперт.