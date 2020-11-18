Москва, 18 ноября, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов рассматривается Кремлем в качестве одного из кандидатов на должность врио главы Мордовии, пишет 18 ноября РБК. На посту руководителя региона он может сменить Владимира Волкова, который сегодня обратился к президенту России с просьбой о досрочной отставке.

Photoshare.ru Дорога в Мордовию

Напомним, уроженец Татарии, мордвин по национальности Артем Здунов был назначен премьер-министром Дагестана в феврале 2018 года, когда республикой руководил Владимир Васильев. Перед этим он около 3,5 года работал министром экономики Татарии.

В начале октября текущего года Васильев подал в отставку, после чего был назначен советником президента РФ. Пост врио главы Дагестана занял член Совета Федерации от Ставрополья Сергей Меликов, после чего в медиапространстве стали появляться сообщения о вероятной скорой отставке Здунова.