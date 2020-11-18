Минск, 18 ноября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня у Белоруссии под началомАлександра Лукашенкоможет быть только два реальных «вектора»: на Россию и на Китай, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 ноября, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко заявил, чтов России «новые силы» ждут отМинска «одновекторной политики». Нодля того, чтобы Белоруссия не придерживалась многовекторной политики, Россия должнапредложитьей «нормальные условия», добавил он.

«Непонятно, о чём рассуждает Александр Лукашенко, о какой «многовекторности». Сегодня у Белоруссии под его началом может быть только два реальных «вектора»: на Россию и на Китай. Но исконную Белоруссию Китай не защитит, это может сделать только Россия.

Все заигрывания с Западом для Лукашенко закончились, и закончились печально. Так что что-то выторговать у России за отказ своего правительства от того, чего уже и быть-то не может, у президента Белоруссии не получится. И это тем более так, потому что Россия никогда не собиралась «покупать» Белоруссию.