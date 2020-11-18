Москва, 18 ноября, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Ситуация с коечным фондом сложнее всего сложилась в десяти регионах страны, в том числе в четырёх регионах Поволжья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 ноября, в ходе видеосовещания рассказала президенту Владимир Путину заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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Говоря о развёртывании коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, вице-премьер проинформировала, что в среднем в России занят 81% коек, наиболее критичная ситуация сложилась в десяти регионах, особенно в Чувашии, Севастополе и Орловской области — в этих трёх регионах занято более 95% коечного фонда.

Президент страны Владимир Путин попросил назвать другие семь регионов. По словам Татьяны Голиковой, это Ивановская область, Коми, Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.

«Там серьёзная напряжённая ситуация», — сказала вице-премьер.

Она заверила президента, что федеральные власти работают с регионами и оказывают им помощь. В частности, проводят селекторные совещания, выезжают на места. Так что выделено 10 млрд рублей, которые «в том числе разрешили направить» на развёртывание дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Татьяна Голикова также подчеркнула, что сегодня «регионы балансируют» между оказанием помощи пациентам с COVID-19 и сохранением объёмов плановой помощи пациентам с другими заболеваниями.

«В завершение ещё скажу несколько слов в адрес руководителей регионов», — сказал Владимир Путин.