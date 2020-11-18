Москва, 18 ноября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Не признав в нужное время волеизъявление своих соотечественников в Нагорном Карабахе, в Ереване совершили историческую ошибку, и это урок для России — в вопросе о признании Приднестровской Молдавской Республики, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 ноября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что в настоящее время статус Нагорного Карабаха не определен, это должно быть сделано в будущем, а сейчас «сохраняется статус-кво».

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«Судя по вчерашнему выступлению Владимира Путина по теме нагорно-карабахского конфликта, президент России считает непризнание Нагорного Карабаха Арменией ключевой ошибкой Еревана, приведшей и к военному, и к политическому поражению Армении. Я тоже считаю это ошибкой, хотя и понимаю, что решиться на такой шаг Еревану было крайне сложно.

Да, Россия создала прецеденты признания Южной Осетии и Абхазии; да, Россия откликнулась на волеизъявление народа Крыма, — всё это так. Но в ответ Западом по отношению к нашей стране были применены известные санкции. Мы с ними справляемся и даже частично развернули в свою пользу. Давайте, однако, представим в такой ситуации Армению — страну, уже в течение долгого времени блокированную почти по всему периметру своих границ! И примем при этом во внимание, что признание Арменией Нагорного Карабаха противоречило бы не только позиции США и Франции, но и официальной позиции России в том виде, как она была изложена в предложениях Минской группы ОБСЕ!

Понятно, что аргументы против признания были весьма и весьма весомыми. Решиться на такое в Ереване могли, только будучи уверенными в стопроцентной поддержке России. При позиции «равноудалённости-равноприближённости» по отношению к Азербайджану и Армении, которой следуют в Кремле, её просто не могло быть.

Одним словом, сработал весьма распространённый в современном мире принцип прагматизма. Его и в Москве исповедуют очень многие…