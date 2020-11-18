Барнаул, 18 ноября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу повлияла на решение оперативного штаба Алтайского края рассмотреть вопрос ограничения массовых новогодних мероприятий. Об этом сегодня, 18 ноября, информирует официальный телеграм-канал правительства региона.

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Не исключено, что в готовящемся сейчас документе речь пойдёт о запрете любых мероприятий развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.

«Таким образом, под запрет, скорее всего, попадут новогодние представления, дискотеки и подобные мероприятия на предприятиях общепита, в учреждениях культуры и т. д. По опыту других регионов запрет может быть введен в период с 15 декабря по 15 января», — отмечают в оперштабе.

Официальное решение будет обнародовано после согласования с профильными контролирующими ведомствами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, среди алтайских пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6793 человека, +60 за сутки) и ОРВИ (10 384 человека, +149 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 386 человек (+232 за сутки).