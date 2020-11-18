Москва, 18 ноября, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране непростая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — сказал глава государства, открывая онлайн-совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом.

Российский лидер подчеркнул, что так или иначе, «это всегда в последнее время остается в поле нашего внимания, в поле нашего зрения».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в России выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 34 387 человек, выздоровели — 1 501 083.