Ростов-на-Дону, 14 мая, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Министерство труда и социального развития Ростовской области направило работодателям письма с рекомендацией перевести сотрудников с детьми на удалённый режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 14 мая.

«В рекомендациях минтруда работодателям содержался следующий подход к этому вопросу: при наличии возможности, оформлять работников, имеющих детей до 12 лет на удаленный режим работы», — отметили в региональном пресс-центре.

Однако, что делать, если такой возможности у работодателя нет, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области детские сады закрыты «до особого распоряжения». При этом в регионе с 15 мая начнётся первый этап смягчения режима всеобщей изоляции.