Тюмень, 18 ноября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Тюменской области проживает более 18,28 тысяч ВИЧ-положительных граждан. За 10 месяцев 2020 года в регионе было выявлено 964 новых случая ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области Автомобиль акции «Тест на ВИЧ: экспедиция-2020»

Среди вновь заразившихся ВИЧ 59,3% — это люди в возрасте 30−45 лет, а в 15,7% всех новых случаев ВИЧ лица старше 50 лет. В 78,5% новых случаев тюменцы инфицировались ВИЧ половым путем и лишь в 19% — при употреблении наркотиков.

В Тюменской области в акции «Тест на ВИЧ: экспедиция-2020» ВИЧ-статус узнали около 400 граждан, у 11 из них тест оказался положительным.

Напомним, акция стартовала 26 июня, охватила 216 городов в 45 регионах России. Она была организована Министерством здравоохранения РФ при поддержке Горьковского автомобильного завода и компании «Рекитт Бенкизер Хэлскэр». Прошла она в виде экспедиции. Специалисты с портативной лабораторией доехали вплоть до Крайнего Севера. Акция стала самой масштабной за последние годы.