Грозный, 18 ноября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие двое суток ожидается ухудшение погоды. В ночь с 18 на 19 ноября в Ингушетии и Чечне прогнозируют сильные осадки. Еще раньше осадки в виде дождя и мокрого снега настигнут Кабардино-Балкарию, сообщили 18 ноября в Гидрометцентре по СКФО.

(сс) George Hodan Ливень

В следующие сутки, 19 ноября, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, предгорьях Ингушетии и Чечни могут наблюдаться такие неблагоприятные метеорологические явления, как налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами туман, гололёдно-изморозевые явления ожидаются 20 ноября в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.

При этом все эти явления будут сопровождаться сильным восточным ветром силой 7−12 м/с, а местами до 15−20 м/с. В горах Кабардино-Балкарии, Ингушетии, а также на северо-востоке и в горных районах Чечни днём 20 ноября ветер может достигать 23−25 м/с.