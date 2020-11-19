Президент РФ Владимир Путин 18 ноября проводит совещание с членами правительства по эпидемиологической ситуации в регионах и стране в целом. Также в ходе совещания планируется обсудить тему дистанционного обучения и другие вопросы. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:13 18.11.2020 Владимир Путин: ситуация с коронавирусом у нас складывается непросто.

14:13 18.11.2020 Масочный режим введен во всех регионах страны — Татьяна Голикова.

14:14 18.11.2020 Голикова: в 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан 65+ и граждан с хроническими заболеваниями.

14:15 18.11.2020 В России ситуация с эпидемией коронавируса остаётся сложной. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Подробности в материале: Ситуация с коронавирусом складывается непросто — Путин

14:16 18.11.2020 Татьяна Голикова подчеркнула, что ситуация и в школах, и в вузах находится на контроле правительства и регионов.

14:18 18.11.2020 Татьяна Голикова призвала регионы со сложной ситуацией с коронавирусом принять в ближайшее время дополнительные меры безопасности.

14:19 18.11.2020 Ситуация с коечным фондом в ряде регионов остаётся напряжённой — Голикова.

14:22 18.11.2020 Ситуация с эпидемией коронавируса в России требует быстрых мер реагирования. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Об этом: Несмотря ни на что, ситуация остаётся контролируемой — Голикова об эпидемии

14:23 18.11.2020 От гриппа привито 60 млн человек. Охват прививками — 41%, подчеркнула Голикова.

14:23 18.11.2020 Голикова: в Чувашии, Орловской области и Севастополе занято более 95% коечного фонда.

14:25 18.11.2020 Строгий контроль за исполнением ограничительных мер приводит к менее напряжённой эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Читайте также: Голикова назвала залог успеха для борьбы с коронавирусом в регионах

14:26 18.11.2020 Владимир Путин: глав регионов нужно не только ругать, им надо ещё и помогать.

14:29 18.11.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране непростая. Читайте подробнее: Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

14:30 18.11.2020 Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова заявила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза

14:30 18.11.2020 Регионы должны более тщательно следовать рекомендациям по борьбе с коронавирусом. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Читайте также: Голикова вновь призвала регионы выполнять противоэпидемические меры

14:33 18.11.2020 Обязательное требование по ношению масок ввели на территории всех регионов России. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с участием российского лидера Владимира Путина. Подробности в материале: Голикова: масочный режим ввели все регионы России

14:35 18.11.2020 Михаил Кузнецов: люди сталкиваются с резонансной проблемой дефицита лекарств в аптеках.

14:35 18.11.2020 В трёх регионах России загруженность коечного фонда достигла критических значений. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Читайте подробнее: Голикова назвала «рекордные» регионы по загруженности коечного фонда

14:38 18.11.2020 Кузнецов: ещё одна проблема, с которой сталкиваются люди, — это сложность с вызовом врача на дом.

14:41 18.11.2020 Массовое производство вакцин от коронавируса вскоре будет запущено. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Читайте также: Голикова заявила о «существенном» росте выпуска вакцин от коронавируса

14:42 18.11.2020 Ситуация с коечным фондом сложнее всего сложилась в десяти регионах страны, в том числе в четырёх регионах Поволжья. Читайте также: Голикова: критическая ситуация с коечным фондом сложилась в десяти регионах

14:42 18.11.2020 Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной новосибирским центром «Вектор» поступят в гражданский оборот в течение трёх недель. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова назвала срок поступления вакцины от «Вектора» в гражданский оборот

14:44 18.11.2020 Работа над внедрением вакцины от коронавируса в гражданский оборот идут быстрыми темпами. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Подробности в материале: Голикова: граждан могут начать прививать от коронавируса до 10 декабря

14:46 18.11.2020 Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с членами правительства по ситуации с коронавирусом заявил, что глав регионов, где есть сложности с COVID-19, нужно не только ругать, но и помогать им. Подробности в материале: Путин призвал помогать главам регионов с высокими показателями по COVID-19

14:48 18.11.2020 Норматив для получения результатов ПЦР-теста на корона вирусную инфекцию является слишком долгим. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по ситуации с SARS-CoV-2 в стране. Подробности в материале: Норматив в 48 часов для ПЦР-теста на коронавирус слишком долгий — Путин

14:48 18.11.2020 Михаил Мурашко: ситуация с коронавирусом в РФ, как и в мире в целом, остается напряженной.

14:53 18.11.2020 Владимир Путин kremlin.ru

14:53 18.11.2020 Регионы, оказавшиеся в наиболее тяжёлой ситуации на фоне эпидемии коронавируса, остро нуждаются в помощи. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Подробности в материале: Путин призвал правительство помочь регионам с тяжёлой эпидситуацией

14:58 18.11.2020 Мурашко: сегодня медицинская служба работает в серьезном напряжении.

15:00 18.11.2020 Путин: пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить.

15:08 18.11.2020 В Брянской области создан необходимый запас лекарственных средств, заявили 18 ноября в региональном оперативном штабе. На закупку препаратов из областного бюджета выделено 30 млн рублей. Об этом: В Брянской области создали необходимый запас лекарств

15:12 18.11.2020 Свыше половины субъектов РФ обеспечивают лекарствами граждан, проходящих амбулаторное лечение. Об этом 18 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с участием президента России Владимира Путина.

15:20 18.11.2020 В борьбе с распространением коронавируса в России кадровый вопрос является ключевым. Об этом 18 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с участием президента России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Кадровый вопрос для нас является ключевым. Почти 510 тысяч медработников работают на оказание помощи пациентам с коронавирусом. 10% — это студенты-медики и волонтеры», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: В России для борьбы с коронавирусом задействовано полмиллиона медработников

15:22 18.11.2020 Выражение «управление пациентами» в профессиональном лексиконе недопустимо. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом, комментируя доклад министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Читайте подробнее: Путин возмутился «управлением пациентами» в системе здравоохранения

15:35 18.11.2020 2700 транспортных средств не хватает системам здравоохранения в регионах России. Об этом 18 ноября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Об этом: Мурашко: здравоохранению в регионах не хватает автомобилей

15:39 18.11.2020 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в отдельных регионах России достаточно сложная. Об этом сегодня, 18 ноября, на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин указал на тревожный фактор в ситуации с COVID-19 в России

15:48 18.11.2020 Жителям Ивановской области с подтверждённым заражением коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начали выдавать бесплатные препараты. Об этом сообщил на брифинге 18 ноября директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. Подробности в материале: В Ивановской области начали выдавать жителям препараты от COVID-19

15:50 18.11.2020 Каждый из проблемных вопросов, касающихся борьбы с эпидемией коронавируса, должен быть решён. В том числе — вопрос с нехваткой машин скорой помощи, заявил российский президент Владимир Путин 18 ноября на совещании с членами правительства. «Каждый из этих вопросов нужно дожать. Нужно, чтобы система заработала», — подчеркнул Путин. Об этом: Путин потребовал «дожать» вопрос с нехваткой скорых

15:58 18.11.2020 Главы регионов России должны эффективно использовать представленные широкие полномочия. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Об этом: Путин — губернаторам о COVID-19: «Личную ответственность никто не снимал»

16:00 18.11.2020 Статистика о заболеваемости коронавирусом нового типа должна вестись добросовестно. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Читайте подробнее: Коронавирус: Путин призвал «не приукрашивать ситуацию на местах»

16:04 18.11.2020 Простых граждан нельзя винить в ажиотажном спросе на лекарства от коронавирусной инфекции и фармацевтическая отрасль страны должна быть готовой к такой ситуации. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны по ситуации с коронавирусом в РФ. Подробности в материале: Путин призвал не винить жителей РФ в высоком спросе на лекарства

16:07 18.11.2020 Учащиеся в медицинских учебных учреждениях, которые в настоящее время принимают участие в оказании помощи больным, должны получить дополнительные выплаты до конца 2020 года. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Об этом: Путин предложил новую выплату для учащихся в медицинских вузах

16:12 18.11.2020 Правительство России направило средства регионам в объёме 5 млрд рублей на обеспечение бесплатным лекарственным обслуживанием граждан, которые проходят лечение от коронавируса на дому, но эти средства осваиваются медленно. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом. Читайте также: COVID-19: Путин поручил проверить освоение регионами средств на лекарства

17:15 18.11.2020 Машины скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

07:06 Врач перед посещением на дому больного коронавирусом. Источник: minzdrav.gov.ru

09:12 Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, 18 ноября 2020. Источник: kremlin.ru

10:01 Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 18 ноября 2020 года. Источник: kremlin.ru