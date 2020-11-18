Нижний Новгород, 18 ноября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 18 ноября выявили 2484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордом». Предыдущий максимальный показатель выявленных за сутки носителей коронавируса был зафиксирован накануне — 2439 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 250 477 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 432 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 257, в Ульяновской области — 231, в Саратовской области — 229, в Самарской области — 216, в Кировской области — 207, в Оренбургской области — 187, в Пензенской области — 164, в Удмуртии — 153, в Башкирии — 119, в Мордовии — 88, в Чувашии — 87, в Татарии — 62, в Марий Эл — 52.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 49 049 случаев, в Ульяновской области — 24 686, в Саратовской области — 24 234, в Оренбургской области — 20 940, в Самарской области — 19 510, в Пензенской области — 18 256, в Пермском крае — 17 159, в Кировской области — 15 288, в Башкирии — 12 684, в Удмуртии — 11 390, в Чувашии — 11 195, в Мордовии — 9693, в Татарии — 9428, в Марий Эл — 6965.

Полностью выздоровели 202 116 жителей округа, за последние сутки выписаны 3299 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3749 человек, за минувшие сутки скончались 48 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 44 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 18 ноября, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 203 человека за минувшие сутки летальных случаев не было. При этом по данным общефедерального штаба — 261 житель Удмуртии умер с начала пандемии, один человек — в течение последних 24 часов.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 44 612 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. С 17 июня наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. К 26 июля ежедневный прирост заражений снизился до менее чем 900. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября в России подтверждено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 20 985 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 501 083 жителя России, за сутки выписаны 25 179 человек. 34 387 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 456 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 456 528 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране снизилось на 4650 человек.