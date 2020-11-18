Астана, 18 ноября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Проблемные вопросы экологии в реке Урал обсудили министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщили 18 ноября в пресс-службе казахстанского министерства.

Renat1990 Река Урал

Во время онлайн-приема жителей Западно-Казахстанской области Мирзагалиеву задали вопрос об экологической ситуации в реке Урал. «К сожалению, пока не могу похвастаться большими результатами по решению проблем реки Урал», — сказал министр.

Он отметил, что обсудил эту проблему с российским коллегой. Мирзагалиев поблагодарил граждан за активную позицию и призвал совместно сотрудничать с департаментом экологии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранение экосистемы реки Урал 17 ноября обсудили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и аким (глава) Западно-Казахстанской области Гали Искалиева.

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