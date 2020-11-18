Владимир, 18 ноября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Во Владимирской области 18 ноября активно обсуждают признание губернатора Владимира Сипягина в том, что он с осложнением от COVID-19 отправился лечиться в частную московскую клинику. Как уже сообщало ИА REGNUM, он объяснил своё решение тем, что не хочет занимать свободное место в ковидной клинике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На странице Сипягина мнения комментаторов разделились. Кто-то пожелал ему выздоровления, но многие заботы губернатора не оценили. По мнению владимирцев, отъезд Сипягина на лечение в Москву нельзя объяснить ничем, кроме плачевного состояния медицины в регионе.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь», — написал Сипягин.

Жители региона предложили губернатору множество альтернативных решений: например, самому отправиться на лечение в больницу где-нибудь в глубинке Владимирской области, а в столичную частную клинику отправить кого-то из «тяжёлых» владимирских пациентов или тех, кто не может добиться госпитализации. Нашлись и те, кто предложил «скинуться» губернатору на лечение и попросил его снять видео из частной клиники, чтобы сравнить с условиями во владимирских больницах. Многие отметили, что после такого заявления их доверие к главе региона пропало окончательно.

Более ранние публикации губернатора, у которого подтвердился положительный тест на коронавирус, тоже возмущали жителей региона. 12 ноября он написал, что вызвал врача и получил первые рекомендации по лечению, а 13 ноября уже сообщил о положительном результате теста. Владимирцы в ответ рассказали, что не могут дозвониться в свои поликлиники, результатов теста ждали неделю, а препарат, который выписывают пациентам с COVID-19, из аптек региона пропал, и его приходится заказывать из других областей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября Сипягин подтвердил, что уехал лечиться в Москву. При этом пресс-служба губернатора опровергала эту информацию, подтвердив только сам факт госпитализации и сообщив, что до этого он лечился «в поликлинике по месту жительства».