Москва, 18 ноября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о продлении «дачной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Константин Николаевич Бахтин. Опустевшая дача. 1909

Положения об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках, закончат свое действие 1 марта 2021 года. Законом «дачная амнистия» продлевается еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Также на пять лет продлевается срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.