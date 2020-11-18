Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Движение по федеральной трассе М-10 «Россия» из Петербурга в сторону Москвы после ДТП с тремя грузовиками и микроавтобусом в Ленинградской области открыто и осуществляется в штатном режиме. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП и ЧП СПб. Движение по трассе М-10 в Ленбласти восстановлено.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения двигавшихся в попутном направлении трех грузовых автомобилей и микроавтобуса участок федеральной трассы М-10 «Россия» в населеном пункте Трубников Бор Тосненского района Ленобласти был полностью перекрыт.

«С 12:25 часов движение на 602-м километре федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург (н.п. Трубников Бор) в сторону Москвы восстановлено в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

Однако в связи с ликвидацией последствий ДТП на участке автодороги М-10 образовался затор в направлении Москвы. Согласно данным «Яндекс карты», его протяженность около 6 км.