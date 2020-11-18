Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Петербургский парламент одобрил поправку губернатора Александра Беглова в бюджет Северной столицы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, передает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Помимо губернаторской были приняты также поправки фракции «Единая Россия», единоросса Елены Киселевой и бюджетно-финансового комитета (БФК) Заксобрания. Все оппозиционные поправки, как обычно, были отклонены.

Губернаторская поправка увеличила доходную часть бюджета на 28,2 млрд рублей, расходную — на 30,7 млрд, дефицит — на 2,5 млрд рублей.

На здравоохранение этой поправкой направят дополнительно 2,1 млрд, на образование — 1,2 млрд, на социальную сферу — 970 млн рублей, на сферу культуры — 2,1 млрд, на благоустройство — 100 млн, на развитие транспортной инфраструктуры — 2 млрд рублей. Так, губернатор Беглов предложил дофинансировать отложенную из-за пандемии транспортную реформу и строительство метро.

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Таким образом, доходы казны Санкт-Петербурга в 2021 году составят 651,6 млрд рублей, расходы — 741,3 млрд рублей.

Поправка БФК направляет 357 млн рублей из резервного фонда правительства Петербурга на ремонт и оборудование медицинских учреждений.

Фракция «Единой России» тоже «забралась» в резервный фонд и распределила оттуда 1,2 млрд рублей. Примерно треть единороссы направили на благоустройство 23 муниципалитетам из 111 — были выбраны те, которые возглавляют представители «Единой России». Кроме того, выделяются деньги на оборудование для учреждений здравоохранения, субсидии школам, сохранение культурного наследия, ремонт отделов полиции и судов, а также около 200 млн рублей — комитету по печати Смольного, включая около 80 млн — на газету «Вечерний Санкт-Петербург», издаваемую Заксобранием.

Поправка депутата Киселевой предусматривает финансирование освещения стадиона «Ижорец» в поселке Металлострой.

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Оппозиционные депутаты из КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» предлагали, в частности, профинансировать расселение коммуналок и капремонт за счет 5 млрд рублей, направленных концессионеру «СКА Арена» на постройку нового хоккейного стадиона, но получили отказ.

Не согласились единороссы финансировать расселение коммуналок и за счет концессии по частному трамваю «Чижик», что предлагала сделать депутат Оксана Дмитриева из «Партии роста».