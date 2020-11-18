Москва, 18 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Совет Федерации 18 ноября рассмотрит представление Генпрокуратуры РФ о задержании и предъявлении обвинения в отношении члена Счетной палаты Михаила Меня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Совет Федерации 20 июня назначил экс-главу Минстроя Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты РФ.

Перед этим Совет Федерации досрочно освободил от должности аудитора Счетной палаты Александра Филипенко.

Следственный комитет России расследует дело о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Генпрокурор заявил, что получены достаточные доказательства вины Меня, который в то время возглавлял регион.