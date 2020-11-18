Ярославль, 18 ноября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выздоровели и выписаны 436 человек, заболевших COVID-19. Это максимальное число за всё время пандемии. В последние дни в регионе за сутки фиксируется от 50 до 250 выздоровевших в сутки.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Вероятно, резкий всплеск выздоровевших обусловлен новыми правилами выписки больных, которые ввел Роспотребнадзор: теперь, чтобы закрыть больничный лист нужен один отрицательный тест, а не два. Судя по всему, ожидавшие результатов второго теста по новым правилам попали в число «выздоровевших».

Новых заболевших за сутки 176 — схожее количество новых заболевших фиксируется уже неделю. Прироста новых случаев нет. Новых смертельных случаев не зафиксировано.