Томск, 18 ноября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Коронавирус подтвердился у пятерых медицинских работников, получивших ранее от него прививку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в регион в сентябре поступило 42 дозы вакцины.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Первым медикам, согласившимся на добровольную вакцинацию, прививка была поставлена в начале октября. В их числе были сотрудники станции скорой помощи, а также нескольких больниц Томска.

«В период после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус дало положительный результат у четверых медиков, после второго этапа — еще у одного человека», — отметили в оперштабе.

Отмечается, что все привитые продолжали работать, в том числе с пациентами с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Алтае заболели COVID-19 как минимум трое медицинских работников, привитых от коронавируса.

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