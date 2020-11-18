Москва, 18 ноября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Законопроект о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания розни внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Андреем Климовым и Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, под которой понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Одновременно устанавливается полномочие правительства Российской Федерации по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, форм контроля за ней.

Также вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.

Для того, чтобы не допустить негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс, предлагается наделить Минпросвещения и Минобрнауки полномочием по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений.