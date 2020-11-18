Кострома, 18 ноября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В Костроме специалисты горячей линии по вопросам коронавируса (телефон: 8−4942−64−10−30) начали рассказывать горожанам о наличии лекарств в аптеках. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Росздравнадзора Анжелика Дриго.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

В настоящее время в области наблюдается ажиотажный спрос на антибиотики и противовирусные препараты. По словам властей, костромичи, обеспокоенные пандемией и сезонными ОРВИ, покупают лекарства с запасом на будущее, создавая дефицит препаратов в аптеках. При этом, существующие сервисы не отражают реальную ситуацию по наличию лекарств в том или ином аптечном пункте.

Чтобы стабилизировать ситуацию, власти приняли решение расширить функции «коронавирусного» колл-центра. Также в регионе планируется создать «единый верифицированный онлайн-ресурс», информация о наличии лекарств в котором будет обновляться максимально оперативно.

Тем временем за сутки в Костромской области выявили 139 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом 18 ноября сообщает оперативный штаб. За этот же период выздоровели 164 инфицированных.

Число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 по официальной статистике возросло до 174 — в области скончалась пожилая женщина 84 лет.

С начала пандемии в регионе новую инфекцию выявили у 9744 человек, выздоровело более 6300 пациентов. В «коронавирусных» стационарах находятся 687 заражённых, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 — 341 пациент. Специализированные койко-места загружены на 83%. Лечение на дому прописали 2848 заражённым.