Москва, 19 ноября, 2020, 00:44 — ИА Регнум. Владимир Якушев из строительного министра России стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Что известно о Якушеве и его семье, выясняла корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

Kremlin.ru Владимир Якушев

Владимир Якушев — кандидат экономических наук, окончил Тюменский государственный университет, и с этим же регионом во многом связана его биография. Так, в 90-х он работал в «Запсибкомбанке» (был как главой филиала, так и президентом банка), в 2001—2005 был вице-губернатором Тюменской области при губернаторе Сергее Собянине. С апреля 2005 был главой Тюмени, а с 2005 по 2018 год — тюменским губернатором. В 2018 стал министром строительства и ЖКХ России. Увлекается хоккеем.

Жена Якушева — Лариса возглавляет Тюменскую областную федерацию фигурного катания, с августа 2005 года является учредителем федерации, а с марта 2008 года — председателем президиума. Юрлиц на нее, как и на самого Якушева, не зарегистрировано, зато известно, что в качестве бенефициара ряда крупных активов в Тюменской области зарегистрирован Павел Владимирович Якушев, чьи данные полностью совпадают с данными сына полпреда. На него оформлены доли в двух компаниях Тюмени.

Что это за компании, как они связаны с банковской сферой, читайте в статье Анастасии Степановой «Уральский «диагноз»: факты о бывшем министре — новом полпреде Якушеве».