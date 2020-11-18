Уфа, 21 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Около 35% от месячной нормы осадков выпало в Уфе за последние несколько дней. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Voronezh-city.ru Уборка снега

Вопросы уборки снега были рассмотрены на оперативном совещании в муниципалитете.

Отмечается, что в городе были мобилизованы все коммунальные службы, уборка снега шла ночью и днем. Так, за минувшие 24 часа рабочие вывезли свыше пяти тысяч кубов снега, сделав более 300 рейсов.

«Убрали центральные улицы города, тротуары, но сейчас необходимо еще порядка двух дней для полной уборки снега, чтобы расчистить второстепенные улицы, дворы и оставшиеся тротуары», — приводит пресс-служба слова главы администрации Уфы Сергея Грекова.

Он также призывал автовладельцев уменьшить на это время число выездов по городу на личном транспорте.

«Расчищая дороги, мы сначала «прижимаем» снег к тротуарам, что сужает полосу движения, образуются пробки», — пояснил мэр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии два школьных автобуса попали в снежный плен.