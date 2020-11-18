Москва, 18 ноября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Закончилась война в Карабахе, подписаны мирные соглашения. В Ереване идут митинги, толпы людей требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Кто-то требует денонсации мирных соглашений, все ищут виноватых в разгроме вооруженных сил Карабаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Однако в самом Карабахе люди думают о другом, пишут аналитики Института РУССТРАТ. Командование Армией обороны Карабаха начало говорить о том, что уже на 6-й — 8-й день войны стало понятно, что война может быть проиграна. Министерство обороны Армении не предприняло никаких эффективных мер для предотвращения разгрома своих вооруженных сил.

Все планы Армении увеличить армию с 44 тысяч до 150 тысяч человек остались только планами. Армения смогла направить в Карабах только 11 тысяч добровольцев.

«Уже тогда Россия предлагала обсудить условия мира, причем переговорная позиция Еревана была куда лучше той, на которой ему пришлось подписывать поражение в реальности», — пишут авторы публикации «Итоги войны в Карабахе».

«Залогом выживания признается целесообразность брать российское гражданство. Это даст гарантию, что Россия не допустит этнической резни со стороны азербайджанцев и/или турок. Подобный шаг расширит возможности России по влиянию на регион», — убеждены эксперты Института. Это мнение основано на анализе высказываний населения Карабаха, которыми они щедро делятся на местных телеграм-каналах.

Какой путь у жителей Карабаха есть для того, чтобы вернуть не только мир, но и сделать Карабах процветающим?

«Получить стабильный мир и перспективу к развитию Нагорный Карабах может только в составе РФ… А главное, ее мы доказали не «через телевизор», а к ее правоте и безальтернативности они теперь пришли сами», — заключают аналитики РУССТРАТ.