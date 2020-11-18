Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, как ожидается, возглавит бывшая коллега и давняя знакомая губернатора Северной столицы Александра Беглова, нынешняя глава Курортного района Санкт-Петербурга Наталья Чечина. За включение ее в состав Горизбиркома 18 ноября проголосовали девять членов ЦИК РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Петербурге летом 2020 года

Альтернативой Чечиной, которую рекомендовал губернатор, мог стать экс-декан юрфака СЗИУ РАНХиГС, экс-полпред президента Сергей Цыпляев, выдвинутый «Наблюдателями Петербурга», но его кандидатуру поддержали только четыре члена ЦИК РФ.

Теперь Чечиной предстоит очное собеседование в Центризбиркоме. В результате, как ожидается, она возглавит Горизбирком вместо Виктора Миненко, покинувшего этот пост 12 ноября.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, вопрос может решиться в течение недели. На заседании Булаев заявил, что ни одному из последних четырех председателей Горизбиркома Петербурга так и не удалось решить системные проблемы, из-за которых регион прославился самыми грязными выборами в стране.

«Те проблемы, которые мы видим сегодня, были характерны и для кампании 2014 года, и для кампании 2016 года, и для 2019 года. На мой взгляд, это может доказывать одно-единственное: глубина проблем, которые существуют в избирательной системе Петербурга — вряд ли можно сказать, что только один человек может быть в этом виноват, председатель Горизбиркома. Сменилось четыре председателя, результат один и тот же», — сказал Булаев.

Он отметил, что в 2014 году было отказано в регистрации на выборах в Петербурге почти каждому четвертому кандидату, 23% желающих не смоли поучаствовать в выборах. В 2019 году этого права были лишены 20% кандидатов.

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По мнению Булаева, проблема лежит в характере формирования муниципальных избиркомов, которых в Северной столице более сотни. «Нельзя не заметить, что эти комиссии формируются при активном участии исполнительной власти этих муниципальных образований. И заинтересованность в избирательных действиях этих комиссий не может не проявляться», — сказал Булаев.

ЦИК РФ предложил усилить звено территориальных избиркомов по аналогии с другими регионами, чтобы избавиться от ИКМО, но в итоге на сегодня в Петербурге создано более 60 ТИКов.

«Что изменилось? Ничего. Муниципальные комиссии все равно есть, они будут раз в четыре года проводить выборы. Допустимо ожидать, что в 2024 году мы будем иметь результаты такие же, как имеем сегодня. Более 200 заявлений в суд направили участники процесса. У нас нет ни одного региона с таким количеством исков. Работа с кандидатами и избирателями построена крайне неэффективно. Люди, опорочившие звание членов комиссии, каким-то чудным образом попали в составы ТИКов. Мы увидели и некую родственность при назначении председателей ТИКов, и, конечно, это тоже до добра не доводит. В нынешних условиях юридическая корректность, чистоплотность в отношении с кандидатами и неангажированность с той или иной группой влияния — это основы, которые лежат в поведении комиссии. Если они не лежат, то мы опять погрязнем в скандалах и судах», — сказал Николай Булаев.

Он признал, что всё это создает у него «тревогу в преддверии 2021 года», когда в Петербурге будут выбирать депутатов как Госдумы, так и Заксобрания.

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Напомним, ЦИК выразил недоверие предыдущему главе Горизбиркома Виктору Миненко из-за вышеописанной ситуации. Тем не менее накануне ухода с поста Миненко получил из рук губернатора Александра Беглова орден Почета, что возмутило председателя ЦИК Эллу Памфилову: по ее словам, этот шаг Смольный с ЦИК не согласовывал, хотя обычно именно Центризбирком решает, кто достоин награды, и Миненко в этом списке в 2020 году точно не было.