Ярославль, 18 ноября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ярославской области отказался назвать количество умерших в больницах, где проходят лечение пациенты с COVID-19 и характерными признаками заболевания. Об этом сообщает ярославский портал «ЯрНьюс».

Издание направило официальный запрос в департамент здравоохранения и фармации с просьбой сообщить, сколько пациентов в ковид-клиниках скончалось в сентябре-октябре вне зависимости от причин смерти. Также журналисты просили предоставить сведения об общем количестве умерших во всех лечебных учреждениях региона. Но эти вопросы остались без ответа.

«Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области сообщает, что государственные учреждения здравоохранения области сведения об умерших передают в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Ярославской области, где осуществляется обработка информации и мониторинг показателей», — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

Согласно официальным данным на 18 ноября, в Ярославской области за время пандемии выявлено 14 235 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 70 человек, то есть смертность составляет менее чем 0,5%.

Ранее власти не раз разъясняли, что заразившиеся коронавирусом люди умирают от других заболеваний, следовательно, не попадают в статистику. Но общее число таких случаев хотя бы по больницам в департаменте здравоохранения сообщать не стали.