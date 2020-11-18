Алейск, Алтайский край, 18 ноября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Более 50 педагогов из Алейска (Алтайский край) подписались под коллективным обращением, в котором говорится о существенном снижении заработной платы. Судя по сообщению, опубликованному на официальном сайте алтайского отделения партии «Справедливая Россия», в петиции, которая поступила в общественную приемную эсэров, заявители поясняют, что первые «звоночки» появились с момента введения новой оплаты труда педагогам в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемная задача

«Во-первых, низкая ставка — 7000 рублей, что значительно ниже, чем у учителей в других регионах. Во-вторых, в начислении повышающих зарплату надбавок за категорию и стаж не учитывается количество часов, то есть нагрузка учителя. Таким образом, базовый оклад у учителей города на уровне МРОТ, иногда с доплатой, компенсировался стимулирующими в районе 5000 рублей», — говорится в обращении учителей.

По их словам, в новом учебном году стимулирующие в сентябре сократили на 50%, а в последующие месяцы — в полном объеме. Помимо этого, убрали доплату за консультации. В итоге при прежней нагрузке ежемесячная зарплата у некоторых педагогов снизилась более чем на 10 тыс. рублей.

Что за «математика» происходит в школах Алейска, будет разбираться министерство образования и науки Алтайского края, куда обратился депутат Государственной думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев.

По мнению эсеров, главное — не допустить, чтобы «вирус», который сделал очевидным для всех кризис в сфере медицины, вызванный нехваткой сотрудников, в том числе из-за нежелания молодых специалистов работать за такие низкие зарплаты, добрался до сферы образования. Ведь ситуация уже напоминает коллапс, вызванный нехваткой педагогов в муниципалитетах, — тем, кто остался, приходится работать за мизерные зарплаты, выполняя важную социальную функцию.

Также партийцы призывают всех педагогов, столкнувшихся в последние месяцы со снижением зарплаты, в том числе с уменьшением или отменой стимулирующих выплат, обратиться в общественную приёмную «Справедливой России».