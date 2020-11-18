Ярославль, 18 ноября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославле в школе № 12 родители пожаловались на отсутствие специальных учебников для слабовидящих детей. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Flickr.com Школьный класс

Заместитель директора департамента образования города Елена Ильина подтвердила, что проблема существует.

«В 12-й школе сложилась ситуация в классах для слабовидящих, в 7-м классе, когда область не закупила в достаточном объеме учебники для этих детей. Дело в том, что закупка учебников полностью лежит на департаменте образования Ярославской области. Все наши совместные переговоры сошлись только на том, что нашли спонсоров, Сбербанк, которому было направлено обращение. Цена вопроса — 600 тысяч на приобретение оставшихся учебников, 100 тысяч нашли в школе, чтобы купить в основном учебники русского и математики. Все остальные учебники дети используют в электронном виде, все, что нашли, извините за слово, старьё, собрали, конечно. Но это не совсем выход из ситуации. Директор школы направила обращение в Сбербанк, но у нас ответа пока нет. Мы не знаем, они нам до конца года выделят такую сумму или нет. Еще раз подчеркну — это полномочия департамента образования области. Они очень дорогостоящие, эти учебники, они специальные», — сказала Елена Ильина.

Как пояснила чиновница, в этом году региональный департамент не включил в закупку учебники для слабовидящих для седьмого класса. А учебники, оставшиеся от предыдущих классов, пришли в негодность.

«Заявка школы, безусловно, была направлена. Обучение детей мы проводим. Мы ксерокопируем, выдаем, электронный вид… Это учебники специальные, с определенным шрифтом, они достаточно дорогие», — рассказала Елена Ильина.

Депутаты муниципалитета возмутились, почему проблему начали решать только сейчас, после двух месяцев учёбы.

«Очень странно, когда у нас департамент образования Ярославской области дает такие странные пояснения. Недопустимо, чтобы страдали дети, дети слабовидящие. Сейчас середина учебного года, а дети без учебников. Кто виноват в этом?» — сказала депутат муниципалитета Евгения Овод.

«Ну ни в какие ворота. Маленькая это закупка… Да хоть один учебник! А если Сбербанк не поможет?» — возмутился депутат Алексей Малютин.

Депутаты решили отправить обращение в Ярославскую областную думу и департамент образования. Малютин предложил продублировать обращение профильному заместителю председателя правительства региона, а если не поможет — то и в прокуратуру.