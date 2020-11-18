Москва, 18 ноября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму России рассматривает планы по расширению перечня пилотных приоритетных туристских маршрутов, предполагающих выделение субсидий на господдержку туроператоров. Об этом 18 ноября заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

«Это постановление находится на согласовании в Минюсте. Мы как раз внесли туда изменения, дополнили большой блок, связанный с чартерной авиаперевозкой», — заявила Догузова.

«И да, мы обязательно будем расширять те направления, по которым хотим снижать конечную стоимость для наших туристов. Будут разные инструменты для поддержки регионов и популяризации маршрутов», — отметила она.

В настоящее время программой охвачены, например, Архангельская и Вологодская область.