Барнаул, 18 ноября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Предложение Минтруда РФ об изменении порядка выплаты накопительной части пенсий корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. По её словам, если инициатива будет реализована, произойдёт снижение ежемесячного размера пенсии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Так сложилось, что большинство прикосновений авторов к пенсионному вопросу с целю поменять нормы этого законодательства оборачивается неприятными последствиями для пенсионеров. В связи с этим можно констатировать факт неверного пути пенсионного реформирования в целом, как не обеспечивающего адекватного условиям роста доходов пенсионеров.

Если оценивать предложение предметно, то отмечу следующее: результатом его реализации станет снижение ежемесячного размера пенсии. Но здесь встает вопрос о размере этого снижения. Если оно будет незначительным, то некая выгода для пенсионера может существовать от этой инициативы. При этом важно тщательно проанализировать эту математику, рассмотрев всю линейку последствий для каждого пенсионера, а не способом «средней температуры по больнице».

Также нужно понять, куда двигаются показатели по средней продолжительности жизни. Понятно, что, например, получить 150 тыс. рублей при достижении 60 лет гораздо лучше, чем получать на 600 рублей в месяц больше, прожив несколько месяцев после выхода на пенсию. Эти примеры грубые, но смысл понятен, — любое изменение должно быть тщательно проанализировано на предмет оценки всех рисков».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Минтруд РФ попросил Пенсионный фонд России «проработать» возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо из Пенсионного фонда. Выплаты предложено осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).