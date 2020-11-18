Москва, 18 ноября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. У России сохраняется большой нераскрытый потенциал для развития внутреннего туризма. Об этом 18 ноября заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

«Колоссален нераскрытый потенциал, который есть в нашей стране. При том, что Россия обладает совершенно шикарной по красоте природой, богатой историей и культурой, мы кратно, к сожалению, отстаём от мировых лидеров туризма по всем основным показателям эффективности туризма», — заявила Догузова.

По её словам, у России наблюдается серьёзное отставание от западных стран по количеству внутренних поездок по стране (0,4 поездки с ночевкой на жителя в год), вкладу отрасли в ВВП (3,9%), экспорту услуг и количеству рабочих мест.

Для сравнения: первый показатель для США составляет 7%, а второй — 14,3% для Испании.