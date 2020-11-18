Йошкар-Ола, 18 ноября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Роспуск конституционных и уставных судов в регионах в нынешнее время вполне логичен. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы РФ от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Сергей Казанков «Фактически наша страна всё больше переходит от федерации к унитарному устройству. На практике эти суды существовали лишь в десятке регионов и даже не во всех национальных республиках. Расходы на их содержание были существенными, а полномочия непонятные. Отход от федеративного устройства в нашей многонациональной стране, конечно, опасная тенденция, но это сложившийся тренд. В этих условиях декоративные символы и атрибуты независимости регионов будут постепенно упраздняться. Не так давно убрали название должности «президент республики», сейчас убирают собственные конституционные суды. Всё в одной логической цепочке. А вот куда она приведёт — другой вопрос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла 17 ноября законопроект, предусматривающий ликвидацию в регионах конституционных (уставных) судов до 1 января 2023 года. Эксперты считают, Россия всё дальше дрейфует в сторону от федерализма, порождая всплеск националистических настроений в республиках, что может закончиться новыми 90-ми.

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