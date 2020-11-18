Абакан, 18 ноября, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Хакасии не справляется с поставленными перед ним задачами в условиях пандемии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, подводя итоги поездки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что он прибыл в регион для координации работы системы здравоохранения и выработки мер по снижению социальной напряженности. По его словам, ситуацию в конечном итоге удалось стабилизировать благодаря.

«Всё, что было сделано за эти дни — федеральным центром, главврачами — это организационная работа, которую должны были выполнить органы исполнительной власти. Министерство здравоохранения», — отметил он.

Полпред добавил, что властям в настоящее время необходимо особое внимание уделить работе с обращениями граждан, большая часть которых связана с эпидемией коронавируса.

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