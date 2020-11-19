Мишустин на форуме «Транспорт России» — все новости
В Москве 18 ноября 2020 года проходит XIV международный форум «Транспорт России».
Участие в работе форума принимают руководители крупнейших компаний отрасли. Запланировано выступление председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.
В программе мероприятия — обсуждение актуальных вопросов развития сферы транспорта и вручение государственных наград.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность» в рамках XIV Международного форума «Транспорт России».
Председатель правительства вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.
Также запланированы осмотр стендов выставки «Транспорт России», посвящённых реализации национальных проектов в сфере транспорта, ознакомление с презентациями инновационных проектов ОАО «РЖД» и инфраструктурных проектов международного аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Мишустин: министр транспорта Виталий Савельев не смог принять участие в форуме из-за положительного теста на коронавирус.
Мишустин назвал Крымский мост одним из самых важных масштабных проектов, реализованных в последнее время.
Мишустин: этот год был очень непростым, транспортная отрасль серьёзно пострадала от распространения коронавируса и введённых в связи с этим ограничений.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 ноября назвал наиболее масштабные транспортные проекты, реализуемые в России.
«Среди самых масштабных проектов последнего времени — Крымский мост», — сказал Мишустин на форуме «Транспортная неделя 2020».
Читайте подробнее: Мишустин назвал самые масштабные транспортные проекты России
В транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».
«Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые реализуются в последние годы. Это в первую очередь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвуют 83 субъекта РФ, 105 городов. На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей», — сказал глава правительства во время приветственного слова.
Подробности в материале: Мишустин назвал объёмы господдержки транспортной отрасли России
Стартовала пленарная дискуссия «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность».
Повышение доходов России от экспорта и транзита станет возможным при помощи системы международных транспортных коридоров. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».
«Для повышения доходов от экспорта и транзита грузов через территорию страны создаётся система эффективного использования международных транспортных коридоров, самые важные из которых — это «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ», — сказал глава правительства.
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В России создаётся система эффективного использования транспортных коридоров, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».
Глава правительства считает, что эта система позволит повысить доходы от экспорта и транзита грузов. По его мнению, самыми важными транспортными коридорами для нашей страны являются «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ.
Читайте подробнее: Мишустин назвал важнейшие для России транспортные коридоры
Подходящий к завершению 2020 год стал сложным, но не безумным. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
«Я не стал бы называть год безумным. Он сложный. Первое впечатление — то, как удалось пройти этот год. За три квартала пассажирооборот упал на 45%, причём основной удар пришёлся по авиаперевозкам. До сих пор они не открылись [полностью]. Падение составило 47−48%, и где-то на 30% сократились перевозки железнодорожным и автомобильным видами транспорта», — сказал Белоусов.
Читайте подробнее: Вице-премьер РФ заявил об отсутствии потерь в транспорте в пандемию
На сегодняшний день транспортная сфера имеет массу нерешённых задач, о которых уведомили нового главу Минтранса РФ Виталия Савельева. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя — 2020» заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
«Ещё одно впечатление — масштабы задач перед транспортным комплексом. В пятницу мы с Евгением Дитрихом брифинговали Виталия Савельева, нового министра [транспорта]. Он знает отрасль и состояние дел достаточно глубоко. Он сначала взял листочек, но я сказал — «бери больше». В итоге у него были семь листов, исписанных мелким почерком. Это мы подсветили только самые основные проблемы 2020 и 2021 годов», — сказал Белоусов.
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В России стоят новые акценты в задачах по работе пассажирского транспорта, сообщил 18 ноября и.о. министра транспорта Александр Нерадько на форуме «Транспортная неделя — 2020».
Он рассказал, что в городах необходимо заменить около трети подвижного состава, на 85% улучшить качество дорожного покрытия, требуется новое качество обслуживания в аэропортах.
Читайте подробнее: Нерадько назвал новые приоритеты транспортной отрасли
Пандемия коронавируса не завершится в 2021 году. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя — 2020» заявил председатель совета директоров ИК «АЕОН» Роман Троценко.
«Если говорить про инвестиции, то мы понимаем, что ситуация с пандемией не закончится весной 2021 года. Мы, делая анализ, предположили, что будет две с половиной — три волны. Пик, видимо, придётся на 2021 год. Волна, которая накроет нас, видимо, из Центральной Азии, продолжится до середины 2022 года», — сказал Троценко.
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«Российские железные дороги» снизили стоимость проезда для поддержки пассажиров. Об этом 18 ноября заявил глава РЖД Олег Белозёров на форуме «Транспортная неделя — 2020».
«Мы снизили стоимость проезда для пассажиров, даже не для того, чтобы стимулировать, а чтобы поддержать наших любимых пассажиров», — сказал он.
Падение уровня доходов к концу 2020 года составит — 42%. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя — 2020» заявил председатель совета директоров ИК «АЕОН» Роман Троценко.
«Мы ожидаем, что 2021 год будет тяжёлый, и авиационный год закончится с данными в — 42% по сравнению с 2019 годом. По всей видимости, мы закончим год на уровне 67−68 млн на всю отрасль. 2021 год получит небольшое снижение от этого уровня», — сказал Троценко.
Подробности в материале: Инвесторы прогнозируют падение уровня доходов авиаотрасли в 2021 году
В Московской области завершаются работы по реконструкции Ярославского шоссе. Об этом 18 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на форуме «Транспортная неделя — 2020».
Воробьёв сообщил о реализации дорожных проектов, в частности строительства вылетных магистралей.
Читайте подробнее: В Подмосковье завершается реконструкция Ярославского шоссе
У Московской области с начала 2021 года появится единая с Москвой транспортная карта. Об этом 18 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Есть универсальная карта, которая запускается с начала 2021 года», — сказал он.
Об этом: Губернатор Подмосковья рассказал о единой транспортной карте с Москвой
Автотранспорт и автомобильные дороги являются сферой, которая всегда будет востребована в России. Об этом заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
«У нас есть вид транспорта, который востребован всегда: это автотранспорт. Здесь указом президента поставлена задача выравнять условия в стране», — сказал Цыденов.
Читайте подробнее: Глава Бурятии уверен в выравнивании дорожной инфраструктуры в России
Экономия времени с помощью поездок по платным скоростным трассам увязана с экономикой, себестоимостью продукции и развитием регионов. Об этом заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Пользователь голосует деньгами. Удивительная вещь: год интересный с точки зрения пандемии, мы в мае были в замешательстве, но по итогам года пользователь по дорогам поехал. Появилась абсолютно другая услуга: трасса Москва — Санкт-Петербург, по которой мы едем даже не шесть, а пять часов. А что такое целый час? Это экономика, себестоимость продукции, развитие регионов. Мы чётко понимаем, что, говоря о трассе Москва — Казань, до Казани мы поедем не за 16, а за семь часов. Технология у нас в стране самая лучшая, строить мы умеем, крупнейшие строительные компании это могут, препоны, на которые мы ссылаемся, здорово снижаются», — сказал Петушенко.
Подробности в материале: В Росавтодоре перечислили плюсы платных скоростных дорог
В Москве не стоит задача борьбы с автовладельцами. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020».
«Задачи у нас в Москве бороться с автовладельцами нет», — сказал он.
Ликсутов пояснил, что сам часто перемещается на автомобиле.
Читайте также: Ликсутов: в Москве задачи бороться с автовладельцами нет
Москва является наиболее безопасным регионом России по смертности на дорогах. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020».
«Москва на сегодняшний день самый безопасный регион по аварийности, по смертности на дорогах. Мы выполнили тот показатель, который установил президент», — сказал он.
Об этом: Ликсутов назвал Москву самым безопасным регионом по ситуации на дорогах
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в открытии участка федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш». Торжественная церемония прошла в формате телемоста в рамках «Транспортной недели — 2020».
Читайте подробнее: Мишустин принял участие в открытии участка трассы Р-254 «Иртыш»
Водителей, использующих на дорогах опасное вождение, следует серьёзно наказывать. Об этом 18 ноября заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020».
Он прокомментировал смертельное ДТП в центре Москвы с участием известного актёра Михаила Ефремова.
«Некоторые автомобилисты позволяют себе свободную езду, невзирая ни на соседних участников дорожного движения, ни на городской транспорт, в котором едут дети и пассажиры, ведут себя вызывающе, дерзко, создавая проблемные случаи на дорогах, и тем самым влияют на смертность в том числе», — сказал он.
Читайте также: Ликсутов предложил серьёзно наказывать за опасное вождение
На «Транспортной неделе» в Москве делегация Ростовской области представит инвестпроекты на сумму, превышающую 325 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
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Транспортная карта «Тройка», используемая в Москве, имеет преимущества перед зарубежными аналогами. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020».
Так, скорость считывания составляет 0,3 секунды, тогда как устройства в транспорте Лондона и Нью-Йорка считывают карту полсекунды.
Читайте также: Ликсутов назвал преимущества московской транспортной карты «Тройка»
Власти Москвы и Московской области, а также Сбербанк заключили трехсторонее соглашение, согласно которому будет внедряться стратегия единой билетной системы на территории региона. Соглашение было подписано в рамках работы передает международного форума «Транспорт России».
Дочернее предприятие американской компании Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону. Соглашение между инвестором и донским правительством подписано на полях Транспортного форума России в Москве сегодня, 18 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Об этом: «Дочка» Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону
На полях международного форума «Транспорт России», проходящего в эти дни в Москве, Ростовская область подписала соглашений на сумму 4 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте подробнее: Ростовский губернатор назвал объём соглашений, подписанных в Москве