В Москве 18 ноября 2020 года проходит XIV международный форум «Транспорт России». Участие в работе форума принимают руководители крупнейших компаний отрасли. Запланировано выступление председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. В программе мероприятия — обсуждение актуальных вопросов развития сферы транспорта и вручение государственных наград. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

10:30 18.11.2020 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность» в рамках XIV Международного форума «Транспорт России».

10:40 18.11.2020 Председатель правительства вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.

11:01 18.11.2020 Также запланированы осмотр стендов выставки «Транспорт России», посвящённых реализации национальных проектов в сфере транспорта, ознакомление с презентациями инновационных проектов ОАО «РЖД» и инфраструктурных проектов международного аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

11:07 18.11.2020 Мишустин: министр транспорта Виталий Савельев не смог принять участие в форуме из-за положительного теста на коронавирус.

11:09 18.11.2020 Мишустин назвал Крымский мост одним из самых важных масштабных проектов, реализованных в последнее время.

11:12 18.11.2020 Мишустин: этот год был очень непростым, транспортная отрасль серьёзно пострадала от распространения коронавируса и введённых в связи с этим ограничений.

11:13 18.11.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 ноября назвал наиболее масштабные транспортные проекты, реализуемые в России. «Среди самых масштабных проектов последнего времени — Крымский мост», — сказал Мишустин на форуме «Транспортная неделя 2020». Читайте подробнее: Мишустин назвал самые масштабные транспортные проекты России

11:25 18.11.2020 В транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020». «Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые реализуются в последние годы. Это в первую очередь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвуют 83 субъекта РФ, 105 городов. На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей», — сказал глава правительства во время приветственного слова. Подробности в материале: Мишустин назвал объёмы господдержки транспортной отрасли России

11:26 18.11.2020 Стартовала пленарная дискуссия «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность».

11:27 18.11.2020 Форум «Транспорт России» transweek2020.ru

11:36 18.11.2020 Повышение доходов России от экспорта и транзита станет возможным при помощи системы международных транспортных коридоров. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020». «Для повышения доходов от экспорта и транзита грузов через территорию страны создаётся система эффективного использования международных транспортных коридоров, самые важные из которых — это «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ», — сказал глава правительства. Читайте также: Мишустин назвал условие повышения доходов России от экспорта

11:41 18.11.2020 В России создаётся система эффективного использования транспортных коридоров, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020». Глава правительства считает, что эта система позволит повысить доходы от экспорта и транзита грузов. По его мнению, самыми важными транспортными коридорами для нашей страны являются «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ. Читайте подробнее: Мишустин назвал важнейшие для России транспортные коридоры

11:47 18.11.2020 Подходящий к завершению 2020 год стал сложным, но не безумным. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. «Я не стал бы называть год безумным. Он сложный. Первое впечатление — то, как удалось пройти этот год. За три квартала пассажирооборот упал на 45%, причём основной удар пришёлся по авиаперевозкам. До сих пор они не открылись [полностью]. Падение составило 47−48%, и где-то на 30% сократились перевозки железнодорожным и автомобильным видами транспорта», — сказал Белоусов. Читайте подробнее: Вице-премьер РФ заявил об отсутствии потерь в транспорте в пандемию

11:51 18.11.2020 На сегодняшний день транспортная сфера имеет массу нерешённых задач, о которых уведомили нового главу Минтранса РФ Виталия Савельева. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя — 2020» заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. «Ещё одно впечатление — масштабы задач перед транспортным комплексом. В пятницу мы с Евгением Дитрихом брифинговали Виталия Савельева, нового министра [транспорта]. Он знает отрасль и состояние дел достаточно глубоко. Он сначала взял листочек, но я сказал — «бери больше». В итоге у него были семь листов, исписанных мелким почерком. Это мы подсветили только самые основные проблемы 2020 и 2021 годов», — сказал Белоусов. Читайте подробнее: Вице-премьер РФ раскритиковал скорость перевозок до Чёрного моря

11:58 18.11.2020 В России стоят новые акценты в задачах по работе пассажирского транспорта, сообщил 18 ноября и.о. министра транспорта Александр Нерадько на форуме «Транспортная неделя — 2020». Он рассказал, что в городах необходимо заменить около трети подвижного состава, на 85% улучшить качество дорожного покрытия, требуется новое качество обслуживания в аэропортах. Читайте подробнее: Нерадько назвал новые приоритеты транспортной отрасли

12:05 18.11.2020 Пандемия коронавируса не завершится в 2021 году. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя — 2020» заявил председатель совета директоров ИК «АЕОН» Роман Троценко. «Если говорить про инвестиции, то мы понимаем, что ситуация с пандемией не закончится весной 2021 года. Мы, делая анализ, предположили, что будет две с половиной — три волны. Пик, видимо, придётся на 2021 год. Волна, которая накроет нас, видимо, из Центральной Азии, продолжится до середины 2022 года», — сказал Троценко. Читайте также: Инвесторы спрогнозировали окончание пандемии коронавируса в 2022 году

12:08 18.11.2020 «Российские железные дороги» снизили стоимость проезда для поддержки пассажиров. Об этом 18 ноября заявил глава РЖД Олег Белозёров на форуме «Транспортная неделя — 2020». «Мы снизили стоимость проезда для пассажиров, даже не для того, чтобы стимулировать, а чтобы поддержать наших любимых пассажиров», — сказал он. Об этом: Глава РЖД рассказал о снижении цен для пассажиров

12:08 18.11.2020 Падение уровня доходов к концу 2020 года составит — 42%. Об этом в ходе форума «Транспортная неделя — 2020» заявил председатель совета директоров ИК «АЕОН» Роман Троценко. «Мы ожидаем, что 2021 год будет тяжёлый, и авиационный год закончится с данными в — 42% по сравнению с 2019 годом. По всей видимости, мы закончим год на уровне 67−68 млн на всю отрасль. 2021 год получит небольшое снижение от этого уровня», — сказал Троценко. Подробности в материале: Инвесторы прогнозируют падение уровня доходов авиаотрасли в 2021 году

12:19 18.11.2020 Александр Нерадько mintrans.gov.ru

12:20 18.11.2020 В Московской области завершаются работы по реконструкции Ярославского шоссе. Об этом 18 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на форуме «Транспортная неделя — 2020». Воробьёв сообщил о реализации дорожных проектов, в частности строительства вылетных магистралей. Читайте подробнее: В Подмосковье завершается реконструкция Ярославского шоссе

12:22 18.11.2020 У Московской области с начала 2021 года появится единая с Москвой транспортная карта. Об этом 18 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. «Есть универсальная карта, которая запускается с начала 2021 года», — сказал он. Об этом: Губернатор Подмосковья рассказал о единой транспортной карте с Москвой

12:30 18.11.2020 Автотранспорт и автомобильные дороги являются сферой, которая всегда будет востребована в России. Об этом заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. «У нас есть вид транспорта, который востребован всегда: это автотранспорт. Здесь указом президента поставлена задача выравнять условия в стране», — сказал Цыденов. Читайте подробнее: Глава Бурятии уверен в выравнивании дорожной инфраструктуры в России

12:36 18.11.2020 Экономия времени с помощью поездок по платным скоростным трассам увязана с экономикой, себестоимостью продукции и развитием регионов. Об этом заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. «Пользователь голосует деньгами. Удивительная вещь: год интересный с точки зрения пандемии, мы в мае были в замешательстве, но по итогам года пользователь по дорогам поехал. Появилась абсолютно другая услуга: трасса Москва — Санкт-Петербург, по которой мы едем даже не шесть, а пять часов. А что такое целый час? Это экономика, себестоимость продукции, развитие регионов. Мы чётко понимаем, что, говоря о трассе Москва — Казань, до Казани мы поедем не за 16, а за семь часов. Технология у нас в стране самая лучшая, строить мы умеем, крупнейшие строительные компании это могут, препоны, на которые мы ссылаемся, здорово снижаются», — сказал Петушенко. Подробности в материале: В Росавтодоре перечислили плюсы платных скоростных дорог

12:40 18.11.2020 В Москве не стоит задача борьбы с автовладельцами. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020». «Задачи у нас в Москве бороться с автовладельцами нет», — сказал он. Ликсутов пояснил, что сам часто перемещается на автомобиле. Читайте также: Ликсутов: в Москве задачи бороться с автовладельцами нет

12:47 18.11.2020 Москва является наиболее безопасным регионом России по смертности на дорогах. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020». «Москва на сегодняшний день самый безопасный регион по аварийности, по смертности на дорогах. Мы выполнили тот показатель, который установил президент», — сказал он. Об этом: Ликсутов назвал Москву самым безопасным регионом по ситуации на дорогах

12:49 18.11.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в открытии участка федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш». Торжественная церемония прошла в формате телемоста в рамках «Транспортной недели — 2020». Читайте подробнее: Мишустин принял участие в открытии участка трассы Р-254 «Иртыш»

12:58 18.11.2020 Водителей, использующих на дорогах опасное вождение, следует серьёзно наказывать. Об этом 18 ноября заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020». Он прокомментировал смертельное ДТП в центре Москвы с участием известного актёра Михаила Ефремова. «Некоторые автомобилисты позволяют себе свободную езду, невзирая ни на соседних участников дорожного движения, ни на городской транспорт, в котором едут дети и пассажиры, ведут себя вызывающе, дерзко, создавая проблемные случаи на дорогах, и тем самым влияют на смертность в том числе», — сказал он. Читайте также: Ликсутов предложил серьёзно наказывать за опасное вождение

13:06 18.11.2020 На «Транспортной неделе» в Москве делегация Ростовской области представит инвестпроекты на сумму, превышающую 325 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона. Читайте также: Ростовская область представит в Москве инвестпроекты на сумму 325 млрд руб

13:15 18.11.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов egov-buryatia.ru

13:25 18.11.2020 Транспортная карта «Тройка», используемая в Москве, имеет преимущества перед зарубежными аналогами. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020». Так, скорость считывания составляет 0,3 секунды, тогда как устройства в транспорте Лондона и Нью-Йорка считывают карту полсекунды. Читайте также: Ликсутов назвал преимущества московской транспортной карты «Тройка»

14:07 18.11.2020 Михаил Мишустин на форуме ''Транспорт России'' government.ru

15:16 18.11.2020 Власти Москвы и Московской области, а также Сбербанк заключили трехсторонее соглашение, согласно которому будет внедряться стратегия единой билетной системы на территории региона. Соглашение было подписано в рамках работы передает международного форума «Транспорт России».

16:44 18.11.2020 Дочернее предприятие американской компании Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону. Соглашение между инвестором и донским правительством подписано на полях Транспортного форума России в Москве сегодня, 18 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Об этом: «Дочка» Cargill реконструирует зерновой терминал в Ростове-на-Дону

18:23 18.11.2020 Михаил Мишустин на форуме ''Транспорт России'' government.ru

19:52 18.11.2020 Транспортная карта ''Тройка'' © Андрей Лыткин, ИА Красная Весна

07:09 Выставка «Транспорт России» с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Источник: transweek2020.ru

09:13 Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России». Источник: government.ru

09:33 На полях международного форума «Транспорт России», проходящего в эти дни в Москве, Ростовская область подписала соглашений на сумму 4 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: Ростовский губернатор назвал объём соглашений, подписанных в Москве

10:06 Крымский мост© ИА REGNUM