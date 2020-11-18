Салехард, 18 ноября, 2020, 09:33 — ИА Регнум. У Ямальского Деда Мороза — Ямал Ири — появились страницы В Instagram и TikTok. Волшебник из ямальской тундры на них будет делиться историями о встречах с людьми, чудесах и знакомить всех с мудростью северных народов.

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«Больше всего я люблю дарить радость и исполнять желания — если встретишь меня на просторах ямальской тундры, обязательно прикоснись к моему посоху и вспомни свою заветную мечту», — сообщает о себе Ямал Ири.

Сейчас ямальский волшебник вместе с внучкой Сэр Ни гостит в Великом Устюге. Они приехали на день рождения Деда Мороза и привезли подарки.