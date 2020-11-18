Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 09:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 18 ноября может быть побит температурный рекорд, установленный в этот день в 1911 году. Тем временем в городе идет снег на фоне резкого усиления ветра, который будет достигать силы шторма.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 109 лет назад в городе на Неве была зафиксирована максимальная для 18 ноября температура воздуха: +9,4 градуса.

18 ноября 2020 года, по прогнозу синоптика, температура воздуха в Северной столице ожидается в пределах +7… +9 градусов, по Ленинградской области +5… +10 градусов. При этом в городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/с, с порывами до 14−19 м/с.

«Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил Леус.

Напомним, в Петербургском регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным УГМС по СЗФО, в Петербурге 18 ноября порывы ветра будут достигать 22 м/с, а в Ленинградской области — до 25 м/с. Положительный температурный фон и штормовой ветер продержатся в регионах до конца рабочей недели.

На 09:40 мск в Петербурге +1 градус, юго-восточный ветер до 10 м/с и влажность 93%.