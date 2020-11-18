Томск, 18 ноября, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Кировский районный суд Томска 18 ноября отстранил Ивана Кляйна от должности мэра города.

(сс) succo Суд

Кляйн отстранён от должности на период следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн был задержан 13 ноября. Уголовное дело в отношении мэра было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

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Суд избрал в отношении Кляйна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.